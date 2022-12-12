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    «Прикольная история, но, надеюсь, нет». Слуцкий – о работе в Медиалиге

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пока не собирается возглавлять медийные команды.

    – Сможем ли мы вас увидеть тренером в Медиалиге?

    – У вас очень много тренеров с большим футбольным прошлым. Тренеры глубоко вовлечены во все процессы, которые у вас происходят в медийной лиге.

    Это прикольная история, но, надеюсь, нет.

    • В ноябре Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.
    • До этого он тренировал ЦСКА, сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и другие команды.

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    Источник: ютуб-канал «Chepa»

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