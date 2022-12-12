«Прикольная история, но, надеюсь, нет». Слуцкий – о работе в Медиалиге

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пока не собирается возглавлять медийные команды.

– Сможем ли мы вас увидеть тренером в Медиалиге?

– У вас очень много тренеров с большим футбольным прошлым. Тренеры глубоко вовлечены во все процессы, которые у вас происходят в медийной лиге.

Это прикольная история, но, надеюсь, нет.

В ноябре Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

До этого он тренировал ЦСКА, сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и другие команды.

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