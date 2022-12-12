Соболев одним словом охарактеризовал одноклубника Бальде Кейта

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об одноклубнике Бальде Кейта, который пропустил концовку первой части сезона РПЛ из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Бальде – крутой. Думаю, уже на сборах будет с нами тренироваться», – сказал Соболев в трансляции на твитче.

«Спартак» подписал Бальде в летнее окно как свободного агента.

Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил.

Недавно игрок уже вернулся к тренировкам со «Спартаком».

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