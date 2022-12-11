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    Изменение правил в «Конкурсе прогнозов» ЧМ-2022: они касаются девятого тура

    Привет. Это «Бомбардир». И мы запустили прогнозы на девятый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. Сейчас ситуация немного изменилась – теперь в туре всего два матча, а не восемь или четыре, как это было раньше. В связи с этим такие условия для прогнозов:

    • Общий баланс – 1000 болларов;
    • Минимальная ставка – 200;
    • Максимальная ставка – 800;
    • Дедлайн для ваших прогнозов – за час до начала первого матча тура. То есть 13 декабря 21:00 по мск;
    • Внимание: за девятый тур призы не предусмотрены из-за небольшого количества матчей.

    Для участия в «Конкурсе прогнозов» нужно просто перейти по ссылке.

    Желаем вам удачи!

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8551

      vladik12 11 минут назад

      Раскидываем по 500 на 2 матча.

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