Изменение правил в «Конкурсе прогнозов» ЧМ-2022: они касаются девятого тура

Привет. Это «Бомбардир». И мы запустили прогнозы на девятый тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. Сейчас ситуация немного изменилась – теперь в туре всего два матча, а не восемь или четыре, как это было раньше. В связи с этим такие условия для прогнозов:

Общий баланс – 1000 болларов;

Минимальная ставка – 200;

Максимальная ставка – 800;

Дедлайн для ваших прогнозов – за час до начала первого матча тура. То есть 13 декабря 21:00 по мск;

Внимание: за девятый тур призы не предусмотрены из-за небольшого количества матчей.

Для участия в «Конкурсе прогнозов» нужно просто перейти по ссылке.

Желаем вам удачи!