«Я несу ответственность». Кейн прокомментировал вылет Англии с ЧМ-2022

Форвард сборной Англии Гарри Кейн оставил пост в социальной сети после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).
«Абсолютное опустошение. Мы сделали все возможное. Все решила маленькая деталь, за которую я несу ответственность. Это причиняет боль.
Потребуется время, чтобы залечить эти раны, но это часть спорта», – написал Кейн.
- Кейн на 84-й минуте матча не реализовал пенальти.
- Игрок вышел в лидеры по голам за сборную Англии (53).
- Англия не побеждает Францию в официальных матчах с прошлого века.
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Источник: «Бомбардир»