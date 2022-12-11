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    «Я несу ответственность». Кейн прокомментировал вылет Англии с ЧМ-2022

    Форвард сборной Англии Гарри Кейн оставил пост в социальной сети после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции (1:2).

    «Абсолютное опустошение. Мы сделали все возможное. Все решила маленькая деталь, за которую я несу ответственность. Это причиняет боль.

    Потребуется время, чтобы залечить эти раны, но это часть спорта», – написал Кейн.

    • Кейн на 84-й минуте матча не реализовал пенальти.
    • Игрок вышел в лидеры по голам за сборную Англии (53).
    • Англия не побеждает Францию в официальных матчах с прошлого века.

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    Источник: «Бомбардир»

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