Кейн – 1-й футболист в 21-м веке, забивший и промахнувшийся с пенальти в матче ЧМ

Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2022.
Нападающий английской сборной Гарри Кейн дважды пробивал пенальти в этом матче.
На 54-й минуте он реализовал 11-метровый, а на 84-й ударил выше ворот.
Кейн стал первым игроком в 21-м веке, забившим и промахнувшимся с пенальти в игре чемпионата мира (без учета послематчевой серии).
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Источник: Gracenote Live