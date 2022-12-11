Кейн – 1-й футболист в 21-м веке, забивший и промахнувшийся с пенальти в матче ЧМ

Англия проиграла Франции со счетом 1:2 в 1/4 финала ЧМ-2022.

Нападающий английской сборной Гарри Кейн дважды пробивал пенальти в этом матче.

На 54-й минуте он реализовал 11-метровый, а на 84-й ударил выше ворот.

Кейн стал первым игроком в 21-м веке, забившим и промахнувшимся с пенальти в игре чемпионата мира (без учета послематчевой серии).

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