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    Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2022 после вылета Бразилии

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что теперь наивысшие шансы выиграть чемпионат мира имеет сборная Франции.

    Ранее итальянец называл главным фаворитом турнира Бразилию, вылетевшую вчера от Хорватии.

    «На мой взгляд, теперь главный фаворит чемпионата мира – сборная Франции. У них отличный состав, сильнейшие футболисты, Мбаппе в прекрасной форме.

    Думаю, сегодня они обыграют англичан и выйдут в полуфинал. Случиться может всякое, но мне кажется, что команда Дешама сможет стать чемпионом мира второй раз подряд», – сказал Каррера.

    • Франция сыграет с Англией сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Победитель этой пары встретится в полуфинале с Португалией или Марокко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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