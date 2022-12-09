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    Слуцкий: «Губерниев считает, что если он громко прокричит вид спорта, то автоматически разбирается в нем»

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий охарактеризовал комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

    «Человек считает, что если он громко прокричит вид спорта, то автоматически в нeм разбирается.

    Баскетбол! И он уже на уровне Гомельского. Лыжные гонки! И Вяльбе уже тихо курит в стороне», – сказал Слуцкий.

    • Ранее Губерниев называл сотрудничество «Рубина» и Слуцкого «мазохизмом».
    • Он говорил, что казанцы при этом тренере опустятся в любительскую лигу.
    • Также комментатор шутил, что Слуцкого могут позвать работать в РПЛ агрономом.

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    Источник: ютуб-канал «Шастун»

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