Слуцкий: «Губерниев считает, что если он громко прокричит вид спорта, то автоматически разбирается в нем»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий охарактеризовал комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

«Человек считает, что если он громко прокричит вид спорта, то автоматически в нeм разбирается.

Баскетбол! И он уже на уровне Гомельского. Лыжные гонки! И Вяльбе уже тихо курит в стороне», – сказал Слуцкий.

Ранее Губерниев называл сотрудничество «Рубина» и Слуцкого «мазохизмом».

Он говорил, что казанцы при этом тренере опустятся в любительскую лигу.

Также комментатор шутил, что Слуцкого могут позвать работать в РПЛ агрономом.

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