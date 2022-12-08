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  • Селюк: «Не нравятся легионеры – смотрите одних россиян с таджиками и узбеками. Не просто засыпаешь, а блюешь от такого футбола!»

Селюк: «Не нравятся легионеры – смотрите одних россиян с таджиками и узбеками. Не просто засыпаешь, а блюешь от такого футбола!»

8 декабря 2022, 19:58
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Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Кто не хочет иностранцев — идет по пути «Факела», вот и всe! Наоборот, надо стараться быть в коммуникации со всеми странами, чтобы вернуться в мировой спорт.

А не нравится — не смотрите! Смотрите одних россиян — мы видели их с таджиками и узбеками. Не просто засыпаешь, а блюешь от такого футбола! Если Кавазашвили или, скажем, Червиченко нравятся такие игры, их надо обоих отправить в Таджикистан — и пусть они там сидят оба.

Нужно думать, как вернуть российский футбол на международную арену, а не вот этой ерундой заниматься. Лимит уже приняли, думайте про другие вещи! А если вам не нравятся иностранцы, которых привозят, то это вопрос не к ним, а к спортивным директорам.

Цорн привез Раконьяца за три миллиона — его бесплатно никто не хочет взять обратно! Педриньо привезли за шесть миллионов — представляете? Сейчас он поехал в Бразилию, а ему еще будут доплачивать зарплату. Считаю, жуликов и казнокрадов, работающих в российских клубах, надо проверять! , — сказал Селюк.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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Ziklop
1670522226
от твоих легов и от тебя тоже блевотное чувство.
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neim
1670535424
С привезенными иностранцами, надо по аккуратней господин Селюк ! Нам зачастую возят всякое гавно на палочке в красивой упаковке. И зачастую там и ЛГБТ и БЛМ и будущие уголовники и " нелюбители" России, а в больщинстве случаев просто любители больших денег, которых больше ни где не заплатят.
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