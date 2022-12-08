Селюк: «Не нравятся легионеры – смотрите одних россиян с таджиками и узбеками. Не просто засыпаешь, а блюешь от такого футбола!»

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Кто не хочет иностранцев — идет по пути «Факела», вот и всe! Наоборот, надо стараться быть в коммуникации со всеми странами, чтобы вернуться в мировой спорт.

А не нравится — не смотрите! Смотрите одних россиян — мы видели их с таджиками и узбеками. Не просто засыпаешь, а блюешь от такого футбола! Если Кавазашвили или, скажем, Червиченко нравятся такие игры, их надо обоих отправить в Таджикистан — и пусть они там сидят оба.

Нужно думать, как вернуть российский футбол на международную арену, а не вот этой ерундой заниматься. Лимит уже приняли, думайте про другие вещи! А если вам не нравятся иностранцы, которых привозят, то это вопрос не к ним, а к спортивным директорам.

Цорн привез Раконьяца за три миллиона — его бесплатно никто не хочет взять обратно! Педриньо привезли за шесть миллионов — представляете? Сейчас он поехал в Бразилию, а ему еще будут доплачивать зарплату. Считаю, жуликов и казнокрадов, работающих в российских клубах, надо проверять! , — сказал Селюк.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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