Мостовой: «Уровень российского футбола постоянно падает. Это никак не связано с лимитом»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Мне абсолютно все равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и все знают. Мне даже неприятно это обсуждать.

А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», — сказал Мостовой.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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