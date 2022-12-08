Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Уровень российского футбола постоянно падает. Это никак не связано с лимитом»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

    «Мне абсолютно все равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и все знают. Мне даже неприятно это обсуждать.

    А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», — сказал Мостовой.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Селюк: «За ужесточение лимита выступают коррупционеры. Половина российских игроков отдает часть зарплаты, чтобы играть»
    Терюшков призвал полностью отказаться от легионеров в РПЛ: «Советских футболистов знал весь мир» 4
    Семенов: «После Евро-2020 я был единственным врагом народа в России» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11