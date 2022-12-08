Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главного фаворита ЧМ-2022.

«Фаворит турнира? Бразилия – самая совершенная команда. У них есть качество, свежесть и опыт.

Мне очень любопытно посмотреть на противостояние Англии и Франции», – сказал Анчелотти.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь оставшихся матчей ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира