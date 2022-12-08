Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главного фаворита ЧМ-2022.
«Фаворит турнира? Бразилия – самая совершенная команда. У них есть качество, свежесть и опыт.
Мне очень любопытно посмотреть на противостояние Англии и Франции», – сказал Анчелотти.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.
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Источник: Il Corriere Dello Sport