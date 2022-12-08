Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что больше не будет работать на матчах ЧМ-2022.

«С финальным свистком матча Аргентина – Австралия в 1/8 финала мой комментаторский ЧМ закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил…

Никаких вопросов. Всем спасибо за положительные отзывы. И за негативные тоже. Если это не повод выпить…

Больше позитива! Надо собраться. Слетаю-ка я в Доху, посмотрю, как там дела обстоят. Может, и на футбол схожу, если повезет», – написал Генич в телеграме.

На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.

Турнир продлится до 18 декабря.

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