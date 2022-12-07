Онопко объяснил, зачем Россия играла с Таджикистаном и Узбекистаном

Тренер сборной России Виктор Онопко объяснил важность ноябрьских товарищеских матчей против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

– Такие матчи, как с Узбекистаном, Таджикистаном — что они дают?

– Страна видит, что сборная и футбол живы. Все хотят, чтобы футбол был — он многим помогает жить. Да и самим футболистам важно играть. Сборная – лишний стимул для молодых ребят. Мы хотим сейчас снять зажатость с игроков, помочь им раскрыться. Нет такого, что мы должны обязательно обыгрывать Таджикистан и Узбекистан.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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