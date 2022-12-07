Агент Бальде рассказал, сможет ли отстраненный за допинг Кейта сыграть за «Спартак» весной

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, в какой форме находится его клиент.
«Кейта в отличном настроении и с нетерпением ждет начала сборов. Бальде обязательно поможет команде во второй части сезона. Он готов», — сказал агент.
- «Спартак» подписал Бальде в летнее окно как свободного агента.
- Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил.
- Недавно игрок уже вернулся к тренировкам со «Спартаком».
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Источник: «РБ Спорт»