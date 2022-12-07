Роналду прокомментировал новость о переходе в «Аль-Наср» 1 января

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал информацию о переходе в «Аль-Наср» 1 января.

«Это неправда», — сказал Роналду после матча со Швейцарией на ЧМ-2022.

По информации Marca, «Аль-Наср» предложил Роналду контракт до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.

Роналду – свободный агент.

Португалец остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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