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    Роналду прокомментировал новость о переходе в «Аль-Наср» 1 января

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал информацию о переходе в «Аль-Наср» 1 января.

    «Это неправда», — сказал Роналду после матча со Швейцарией на ЧМ-2022.

    • По информации Marca, «Аль-Наср» предложил Роналду контракт до лета 2025 года с окладом 200 миллионов евро за сезон.
    • Роналду – свободный агент.
    • Португалец остается без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Record

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