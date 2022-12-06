Лучший бомбардир ЧМ-2022 Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Сегодня сборная Франции провела тренировку на стадионе «Джасим бин Хамад» в Дохе.

В общей группе не занимался нападающий Килиан Мбаппе.

Причина отсутствия 23-летнего футболиста неизвестна. Перед стартом чемпионата мира он жаловался на боли в лодыжке.

Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.

Француз – лучший бомбардир турнира.

Ближайший матч – четвертьфинал против Англии (10 декабря, 22:00 мск).

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