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    Лучший бомбардир ЧМ-2022 Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

    Сегодня сборная Франции провела тренировку на стадионе «Джасим бин Хамад» в Дохе.

    В общей группе не занимался нападающий Килиан Мбаппе.

    Причина отсутствия 23-летнего футболиста неизвестна. Перед стартом чемпионата мира он жаловался на боли в лодыжке.

    • Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.
    • Француз – лучший бомбардир турнира.
    • Ближайший матч – четвертьфинал против Англии (10 декабря, 22:00 мск).

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    Источник: L’Equipe

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