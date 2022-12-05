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    Российский фотограф сравнил условия работы на чемпионатах мира в России и Катаре

    Российский фотограф AFP Кирилл Кудрявцев сравнил условия работы на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

    Катарский ЧМ с точки зрения специфики работы как-то отличается от предыдущих?

    — Для фотографов — нет. Все же главный организатор турнира — не страна, а FIFA. Условия на стадионе в Дохе не отличаются от тех, что было, скажем, в Самаре.

    Единственная особенность — подъезд к стадионам: в Дохе американская система развязок на дорогах. Чтобы заехать на стадион, нужно повернуть, условно, налево. Но просто повернуть налево ты, естественно, не можешь: нужно уехать направо, проехать несколько километров, сделать разворот, зайти на развязку, и только после этого попадешь на тот самый поворот, который казался очевидным.

    Крюк километров в пять-шесть — норма. Хорошо, что движение организовано нормально и нет пробок, иначе — катастрофа.

    ЧМ-2018 в России — рай для фотографа?

    — Не уверен насчет рая — было непросто из-за постоянных разъездов. Пиком стало окончание группового этапа и начало 1/8 финала. В 7 вечера закончился матч в «Лужниках», я мчал к себе в Медведково на северо-восток — дома был около девяти.

    А уже в три ночи — вылет из «Шереметьево» в Самару. Там поспал полтора часа на диванчике у коллег, и на матч. После — сразу в аэропорт, ночью дома. А на утро поехал через всю Москву на стадион «Спартака», чтобы снимать на новом матче.

    Жестко.

    — При этом в России в общей сложности снял всего 17 игр. В Катаре будет значительно больше — ближе к 30. Но ощущается это из-за отсутствия перелетов намного легче.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2377

      fakeid 1 час назад

      что за американская система развязок? вроде понял - а всё равно не понял)

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