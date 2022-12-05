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  • «Зенит» запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком»

«Зенит» запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком»

5 декабря 2022, 13:43
15

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил об обращении «Зенита» в КДК.

«В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения.

По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса, после чего мы передадим полный текст решения в «Зенит».

Закончится ли на этом история с дракой? По поводу этого стоит обратиться в «Зенит», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (15)
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NewLife
1670240947
Отключат газ у членов КДК.
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moskowcity-petrv
1670245580
Девчушки всё не успокоятся
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ВасяК
1670247218
Я конечно знал,что ***** *****, но не до такой же степени!!!Что с вами происходит люди???
Ответить
ВасяК
1670247508
У них .омж,это что-то запретное!!!
Ответить
rash1959
1670248377
Классно сказали: "Мы ... ИЗГОТАВЛИВАЕМ ... текст..." По другому и не ожидал.
Ответить
paracetamol
1670252572
Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения... Что бы это значило? Значится, на собрании что-то там решили, а сейчас бюрократы все подделывают так, как им выгодно?
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ВасяК
1670262557
После драки кулаками не машут!!!Но ... они решили по другому!!!
Ответить
Каратель помойников
1670262849
не успрокоятся никак гнилые
Ответить
paracetamol
1670275278
И зачем надо Газпрому всю эту шайку-лейку бюрократов финансировать?
Ответить
NewLife
1670337461
"Он выволок на свет и приволок подколотый подшитый материал, никто поделать ничего не мог, нет, смог один - который не стрелял." В.С. Высоцкий
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