«Зенит» запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил об обращении «Зенита» в КДК.

«В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения.

По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса, после чего мы передадим полный текст решения в «Зенит».

Закончится ли на этом история с дракой? По поводу этого стоит обратиться в «Зенит», – сказал Григорьянц.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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