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    «Зенит» запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил об обращении «Зенита» в КДК.

    «В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения.

    По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса, после чего мы передадим полный текст решения в «Зенит».

    Закончится ли на этом история с дракой? По поводу этого стоит обратиться в «Зенит», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11018

      R_a_i_n 33 минуты назад

      Молодцы)))

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