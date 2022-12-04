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Семшов может возглавить клуб Второй лиги

4 декабря 2022, 15:31
1

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов может продолжить самостоятельную тренерскую карьеру. Его рассматривает «Чайка» из Второй лиги.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии», – написал источник.

  • Сейчас Семшов работает экспертом на «Матч ТВ».
  • Ранее 44-летний Семшов работал ассистентом в «Арсенале» и «Химках», возглавлял новомосковский «Химик».
  • «Чайка» в своей группе Второй лиги идет на 2-м месте.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Вторая лига. Группа 1 Чайка
Комментарии (1)
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Garrincha58
1670159733
ещё один сидел бы лучше на ТВ
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