В воскресенье, 24 ноября, в 20-м туре российской Первой лиги встречаются «Чайка» и хабаровский СКА. Игра состоится в Песчанокопском, начало – в 15:00 (мск).
«Чайка»
Команда Евгения Калешина располагается на 7-й позиции, набрав 26 очков. «Чайка» добыла 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 23:22.
Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:
- 17.11.24 «Шинник» – «Чайка» – 0:0;
- 10.11.24 «Родина» – «Чайка» – 2:0;
- 03.11.24 «Чайка» – «Тюмень» – 3:0.
«СКА-Хабаровск»
СКА набрал 25 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Алексея Поддубского добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 27:30.
Предыдущие результаты СКА в Первой лиге:
- 17.11.24 «СКА-Хабаровск» – «Торпедо» М – 2:2;
- 10.11.24 «СКА-Хабаровск» – «Уфа» – 1:0;
- 03.11.24 «Балтика» – «СКА-Хабаровск» – 2:0.
Очные встречи в Первой лиге
- 10.09.24 «СКА-Хабаровск» – «Чайка» – 1:0;
- 28.03.21 «Чайка» – «СКА-Хабаровск» – 2:1;
- 04.10.20 «СКА-Хабаровск» – «Чайка» – 0:0;
- 09.11.19 «СКА-Хабаровск» – «Чайка» – 3:2;
- 24.07.19 «Чайка» – «СКА-Хабаровск» – 0:2.
Прогноз на матч «Чайка» – «СКА-Хабаровск»
Хабаровчане неудачно играют на выезде и занимают 3-е место с конца по очкам, набранным в гостях. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.05.
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