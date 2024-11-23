В воскресенье, 24 ноября, в 20-м туре российской Первой лиги встречаются «Чайка» и хабаровский СКА. Игра состоится в Песчанокопском, начало – в 15:00 (мск).

«Чайка»

Команда Евгения Калешина располагается на 7-й позиции, набрав 26 очков. «Чайка» добыла 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 23:22.

Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:

«СКА-Хабаровск»

СКА набрал 25 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Алексея Поддубского добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 27:30.

Предыдущие результаты СКА в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Чайка» – «СКА-Хабаровск»

Хабаровчане неудачно играют на выезде и занимают 3-е место с конца по очкам, набранным в гостях. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.05.

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