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  • В Катаре объяснили, зачем местные фанаты исподтишка фотографировали «самую горячую» болельщицу ЧМ-2022

В Катаре объяснили, зачем местные фанаты исподтишка фотографировали «самую горячую» болельщицу ЧМ-2022

4 декабря 2022, 12:42
19

Любители футбола, следящие за чемпионатом мира-2022, обсуждают кадр, как болельщики сборной Хорватии фотографируют сзади фанатку сборной Хорватии Ивану Кнолль.

Катарский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири дал свое объяснение, зачем фанат фотографировал Кнолль.

«Ее фотографируют не потому, что она кому-то нравится, а потому, что она неподобающе одета. Это подтвердит любой житель Катара. Фанат сделал это, чтобы сообщить об этом людям», – высказался Аль-Джефаири.

  • Кнолль западные СМИ прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
  • Фанатка посещает каждый матч Хорватии.
  • В 1/8 финала хорваты встретятся с Японией.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Хорватия
Комментарии (19)
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Not angry fan
1670147279
Видимо, там холодно, а она полураздетая, вот им за неё и холодно, переживают...
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Project Бабангида
1670148240
я конечно не Бедуин, но на вскидку ей цена , две нефтяные скважины
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Из Твери Леха
1670149785
Пришла себя подороже продать. Если б еще натуральное было...
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DOCTOR PENALTY
1670151001
Скорее неподобающе раздета, чем одета.
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vladik12
1670151142
Кто бы не поиграл в такие шахматы?..
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vladik12
1670152198
Наверное, фотки продадут Дзюбиньо.
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Maxi_7
1670155570
Есть женщины - благородные, изящные, порядочные, загадки, с тайной в глазах, а есть дешёвые продавщицы с базара, торгующие мясом...
Ответить
Ben73
1670156556
Хороша чертовка
Ответить
Nikita Suarez
1670157162
С такими осуждающими хлебалами сидят фоткают,просто ужас! Ага ага,рассказывайте дальше…
Ответить
Plyash
1670157616
-Я оглянулся посмотреть -Не оглянулась ли она -Что б посмотреть -Не оглянулся ли я
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