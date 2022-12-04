В Катаре объяснили, зачем местные фанаты исподтишка фотографировали «самую горячую» болельщицу ЧМ-2022

Любители футбола, следящие за чемпионатом мира-2022, обсуждают кадр, как болельщики сборной Хорватии фотографируют сзади фанатку сборной Хорватии Ивану Кнолль.

Катарский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири дал свое объяснение, зачем фанат фотографировал Кнолль.

«Ее фотографируют не потому, что она кому-то нравится, а потому, что она неподобающе одета. Это подтвердит любой житель Катара. Фанат сделал это, чтобы сообщить об этом людям», – высказался Аль-Джефаири.