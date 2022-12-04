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    В Катаре объяснили, зачем местные фанаты исподтишка фотографировали «самую горячую» болельщицу ЧМ-2022

    Любители футбола, следящие за чемпионатом мира-2022, обсуждают кадр, как болельщики сборной Хорватии фотографируют сзади фанатку сборной Хорватии Ивану Кнолль.

    Катарский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири дал свое объяснение, зачем фанат фотографировал Кнолль.

    «Ее фотографируют не потому, что она кому-то нравится, а потому, что она неподобающе одета. Это подтвердит любой житель Катара. Фанат сделал это, чтобы сообщить об этом людям», – высказался Аль-Джефаири.

    • Кнолль западные СМИ прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • Фанатка посещает каждый матч Хорватии.
    • В 1/8 финала хорваты встретятся с Японией.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +78

      Однажды 1 минуту назад

      Фанат сделал это, чтобы сообщить об этом людям», – высказался Аль-Джефаири.----------------
      Спасибо за сообщение.У многих после такого поднялось настроение....И не только )))

      0
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      Рейтинг: +2733

      nemolod 30 минут назад

      Особо восторга не вызывают-довольно перезрелые телки! Даже на фото видно,что интересны одним арабам-аравийцам!

      0
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      Рейтинг: +8433

      vladik12 37 минут назад

      Наверное, фотки продадут Дзюбиньо.

      0
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      Рейтинг: +2207

      kvm 50 минут назад

      будет на что передёрнуть в пустыне...

      0
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      Рейтинг: +8433

      vladik12 55 минут назад

      Кто бы не поиграл в такие шахматы?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23655

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Скорее неподобающе раздета, чем одета.

      2
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      Рейтинг: +18068

      житель СПб 1 час назад

      Все правильно. Не удивлюсь, если ее и к ответственности привлекут. Это не пляж.

      0
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      Рейтинг: +7090

      Из Твери Леха 1 час назад

      Пришла себя подороже продать. Если б еще натуральное было...

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      Рейтинг: +39170

      Project Бабангида 1 час назад

      я конечно не Бедуин, но на вскидку ей цена , две нефтяные скважины

      3
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      Рейтинг: +868

      ScarlettOgusania > Project Бабангида 31 минуту назад

      Пара верблюдов и все дела)

      1
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      Рейтинг: +16507

      Barmaleushka 1 час назад

      Ухххх ! Хороша "Маша" , да не наша .

      2
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