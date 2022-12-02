Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Важно наслаждаться своим последним танцем». Ловрен – о сборной Хорватии на ЧМ-2022

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен ответил, станет ли ЧМ-2022 последним в его международной карьере.

    – Знаешь ли ты, что это был последний шанс золотого бельгийского поколения?

    – Не знаю.

    – А что о вашей команде? Тоже последний шанс?

    – Определенно, следующий чемпионат мира через четыре года. За себя мне сложно говорить, за Луку (Модрича) тоже.

    Возможно, Перишич, он сумасшедший! Он хочет играть.

    Но для нас важно наслаждаться своим так называемым «последним танцем».

    – Это ваш «последний танец»?

    – Посмотрим.

    • Хорватия вышла из группы со 2-го места, поспособствовав вылету Бельгии с ЧМ-2022.
    • В 1/8 финала команда встретится с Японией.
    • На прошлом чемпионате мира хорваты дошли до финала, где уступили Франции.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Деян Ловрен: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Хорватии по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку 5
    «Зенит» отреагировал на выход сборной Хорватии в плей-офф ЧМ-2022 1
    «Он расстроен, а я счастлив». Ловрен – о Лукаку 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11