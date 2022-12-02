«Важно наслаждаться своим последним танцем». Ловрен – о сборной Хорватии на ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен ответил, станет ли ЧМ-2022 последним в его международной карьере.

– Знаешь ли ты, что это был последний шанс золотого бельгийского поколения?

– Не знаю.

– А что о вашей команде? Тоже последний шанс?

– Определенно, следующий чемпионат мира через четыре года. За себя мне сложно говорить, за Луку (Модрича) тоже.

Возможно, Перишич, он сумасшедший! Он хочет играть.

Но для нас важно наслаждаться своим так называемым «последним танцем».

– Это ваш «последний танец»?

– Посмотрим.

Хорватия вышла из группы со 2-го места, поспособствовав вылету Бельгии с ЧМ-2022.

В 1/8 финала команда встретится с Японией.

На прошлом чемпионате мира хорваты дошли до финала, где уступили Франции.

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