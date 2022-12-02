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    Романцев: «Желаю скорейшего возвращения домой сборным, которые хотят развала России»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.

    – Если не секрет, за кого болеете на чемпионате мира в Катаре? И кого видите главными героями турнира?

    – Уж точно не за те сборные, которые хотят развала нашей страны. Желаю им скорейшего возвращения домой, чтобы продолжили выдумывать новые санкции в отношении России. А вот за Сербию, с футболистами которой нас всегда связывали добрые и дружеские отношения, как и многие россияне, переживаю.

    На чемпионате мира смотрю футбол и подмечаю то, что вызывает интерес в работе коллег. И, как обычно, жду открытия новых имен.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9604

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Романцев больной старикашка !
      Известно ли ему , что , его любимая Сербия , например , официально подписывает документы против России ?! Причем , тут футбол и политика товарищ зомбоящик Романцев ?!

      0
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      Рейтинг: +7355

      Старикан 53 минуты назад

      Походу с таким подходом надо всем сборным катить домой...

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      Рейтинг: +5244

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Дык Сербию с Камеруномоставляем на финал...

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      Рейтинг: +754

      SLADE2019 1 час назад

      Занимайся ветеранами. Зачем тебе новые имена? Старым футболистам и их семьям помогай, про это же ты что то там голосишь.

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      Рейтинг: +627

      Sanches65 > SLADE2019 1 час назад

      Он тренер, хоть и бывший, а вот что ты тут делаешь...вопрос.

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