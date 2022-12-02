Романцев: «Желаю скорейшего возвращения домой сборным, которые хотят развала России»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.

– Если не секрет, за кого болеете на чемпионате мира в Катаре? И кого видите главными героями турнира?

– Уж точно не за те сборные, которые хотят развала нашей страны. Желаю им скорейшего возвращения домой, чтобы продолжили выдумывать новые санкции в отношении России. А вот за Сербию, с футболистами которой нас всегда связывали добрые и дружеские отношения, как и многие россияне, переживаю.

На чемпионате мира смотрю футбол и подмечаю то, что вызывает интерес в работе коллег. И, как обычно, жду открытия новых имен.

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