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    В Бразилии рассказали о состоянии Пеле. У него обнаружили несколько новых болезней

    Стали известны подробности госпитализации экс-футболиста сборной Бразилии Пеле.

    Он попал в больницу во вторник, чтобы отрегулировать прием лекарств, необходимых для борьбы с опухолью толстой кишки.

    В ходе комплексного обследования у 82-летнего бразильца обнаружили несколько новых болезней.

    По информации ESPN Brazil, у Пеле выявлены бронхопневмония, отек кожи и декомпенсированная сердечная недостаточность.

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    Источник: ESPN Brazil

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