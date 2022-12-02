Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Бразилии рассказали о состоянии Пеле. У него обнаружили несколько новых болезней

В Бразилии рассказали о состоянии Пеле. У него обнаружили несколько новых болезней

2 декабря 2022, 01:21
1

Стали известны подробности госпитализации экс-футболиста сборной Бразилии Пеле.

Он попал в больницу во вторник, чтобы отрегулировать прием лекарств, необходимых для борьбы с опухолью толстой кишки.

В ходе комплексного обследования у 82-летнего бразильца обнаружили несколько новых болезней.

По информации ESPN Brazil, у Пеле выявлены бронхопневмония, отек кожи и декомпенсированная сердечная недостаточность.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
Источник: ESPN Brazil
Бразилия. Серия А Бразилия Пеле
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1669984218
Пусть болезни отступят от него. Здоровья легенда!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
1
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
1
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
1
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
2
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
09:37
1
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Все новости
Все новости
Неймар получил новую травму
08:45
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
3
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
11
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
Вчера, 16:29
16
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
Вчера, 15:38
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
Вчера, 00:44
4
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
2 сентября
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
2 сентября
6
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
2 сентября
4
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
2 сентября
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
2 сентября
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
2 сентября
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
2 сентября
8
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
2 сентября
4
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
1 сентября
4
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
1 сентября
2
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
31 августа
1
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
31 августа
10
«Зенит» надолго лишился Вендела
30 августа
7
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
30 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+