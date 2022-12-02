В Бразилии рассказали о состоянии Пеле. У него обнаружили несколько новых болезней

Стали известны подробности госпитализации экс-футболиста сборной Бразилии Пеле.

Он попал в больницу во вторник, чтобы отрегулировать прием лекарств, необходимых для борьбы с опухолью толстой кишки.

В ходе комплексного обследования у 82-летнего бразильца обнаружили несколько новых болезней.

По информации ESPN Brazil, у Пеле выявлены бронхопневмония, отек кожи и декомпенсированная сердечная недостаточность.

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