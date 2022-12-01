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Посол РФ в Катаре объяснил, почему Европа критикует ЧМ-2022

1 декабря 2022, 12:23
2

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин назвал причину европейской критики в адрес организаторов чемпионата мира-2022.

«Проблема [большого числа смертей среди рабочих-мигрантов] была, но она была искусственно раздута. Антикатарскую кампанию европейские страны развязали за несколько недель до старта чемпионата мира.

На протяжении 12 лет все эти темы то всплывали, то опять уходили на второй план, но столь остро вопрос не стоял. Думаю, все это стали делать в отместку за то, что Катар не смог удовлетворить европейские потребности в газе.

Когда 24 февраля началась специальная военная операция и в Европе было решено сократить закупки российского голубого топлива и свертывать сотрудничество, они начали искать альтернативные источники.

И зачастили в Доху, пытаясь подписать контракты. Но у Катара объективно не было свободных ресурсов: все контракты долгосрочные, основные потребители – страны Юго-Восточной Азии, и как добросовестные партнеры они не собирались разрывать свои контракты, чтобы высвободившиеся объемы газа направить в Европу.

Другое дело, что сейчас есть амбициозные программы по освоению новых месторождений, и через четыре-пять лет они увеличат производство сжиженного природного газа.

Конечно, со временем европейский рынок им будет интересен, и в теории они могут компенсировать наш газ, но на это потребуется несколько лет. Сейчас же они ничего не смогли сделать, и такое впечатление, что нападки на чемпионат мира были сделаны в отместку.

Когда они приезжали сюда попрошайничать – выпрашивать контракты, никто не вспоминал про рабочую силу, про нарушение прав человека и притеснение сексуальных меньшинств.

А когда стало понятно, что им придется покупать втридорога природный газ в США, у них словно кто-то кнопку нажал – сразу набросились на Катар«, – сказал Догадкин.

  • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
  • Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

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Источник: ТАСС
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Комментарии (2)
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Fialet
1669895921
Догадкин правильно догадался.
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serglider
1669913121
Да уж... саудиты вообще неугодному журналисту бошку отчекрыжили в своем посольстве за бугром и... ничего! Вся дерьмократическая тусовка по обе стороны океана, немного погундела про "свободу слова" и на этом все затихло))) Там к стати и геев категорически не жалуют и высшая мера там, там до сих пор - публичное отрубание башки или виселица, и то же все страны спокойно на это реагируют...
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