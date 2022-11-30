«Некоторые сборные играют не в полную силу». Семин – о ЧМ-2022

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

«Пока все матчи на чемпионате мира мне нравятся. Каждый матч во 2-м туре был хорош по-своему.

Сейчас идeт тактическая борьба за выход в следующую стадию турнира. Некоторые сборные пока играют не в полную силу.

Как мне кажется, берегут силы для финальной стадии ЧМ», – сказал Сeмин.

Во вторник стартовал 3-й тур группового этапа ЧМ-2022.

Уже известны 7 из 16 участников плей-офф турнира.

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