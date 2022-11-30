Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Некоторые сборные играют не в полную силу». Семин – о ЧМ-2022

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

    «Пока все матчи на чемпионате мира мне нравятся. Каждый матч во 2-м туре был хорош по-своему.

    Сейчас идeт тактическая борьба за выход в следующую стадию турнира. Некоторые сборные пока играют не в полную силу.

    Как мне кажется, берегут силы для финальной стадии ЧМ», – сказал Сeмин.

    • Во вторник стартовал 3-й тур группового этапа ЧМ-2022.
    • Уже известны 7 из 16 участников плей-офф турнира.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Семин высказался о получении Ротенбергом должности в «Локомотиве»
    Семин отреагировал на назначение Бердыева главным тренером «Сочи»
    Семин назвал две сборные, которые впечатлили его в первом туре ЧМ-2022
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11