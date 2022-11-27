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    Неподалеку от стадиона ЧМ-2022 случился пожар

    Накануне в окрестностях катарского стадиона «Лусаил Иконик» случился пожар. Возгорание случилось в месте, где поставлены вагончики для проживания болельщиков.

    «Силы гражданской обороны взяли под контроль пожар в строящемся здании на острове Кетайфан, жертв нет», — сообщило местное МВД.

    • На «Лусаил Иконик» 18 декабря состоится финал ЧМ-2022.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
    • Хозяева, катарцы, уже лишились шансов на выход из группы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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