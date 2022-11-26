Мбаппе сравнялся с Зиданом по голам за Францию

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 31 гол за команду.
Столько же за французов забил бывший полузащитник Зинедин Зидан.
- Мбаппе сделал дубль во 2-м туре чемпионата мира-2022 против Дании (2:1).
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- С Мбаппе французы в 2018 году выиграли ЧМ.
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Источник: Бомбардир.ру