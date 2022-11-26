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    Агент Еремич: «ЧМ в России был лучше. В Катаре не хватает пива»

    Футбольный агент Срджан Еремич поделился впечатлениями от посещения чемпионата мира-2022.

    – Сейчас я в Дубае, откуда езжу в Катар. Реально для меня чемпионат мира в России был намного лучше. В Катаре совсем другие законы. 90 процентов болельщиков приезжают приезжают в день игры и сразу после матча покидают страну, почти никто не задерживается. В России все было значительно сердечнее.

    – У вас какие-то сложности возникли? Может, хотелось пива, но не удалось купить?

    – В этом плане да. Пиво где-то, наверное, есть, но найти его там очень сложно. Лично мне пива не хватает, с ним действительно лучше смотреть футбол в хорошей компании.

    – Как ощущается погода?

    – Внутри стадионов на вечерних матчах даже немного холодно. Днем очень жарко, температура за 30 градусов, немного влажно. Странные ощущения, если честно. Но условия для футболистов на стадионах идеальные, это и сами игроки признают.

    • Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.
    • Турнир в Катаре продлится до 18 декабря.
    • ЧМ в России выиграла Франция.

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

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    Источник: «РБ Спорт»

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