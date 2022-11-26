«Ужас, очереди, грязь». Болельщик из Саратова недоволен организацией ЧМ-2022

Любитель футбола из России (проживает в Москве и Саратове) Михаил Шичков поделился впечатлениями от организации ЧМ-2022. Он находится в Катаре.
– На ваш взгляд, Катар хорошо справляется с функциями организатора?
– Нет, Катар плохо справляется с некоторыми функциями. Например, размещение болельщиков – это тихий ужас. Везде очереди, грязь, полное несоответствие цены и качества. С транспортом у меня лично проблем нет: я везде езжу бесплатно, в том числе на метро. А размещение, за которое просят 200 долларов, никак не может столько стоить, потому что это ужас.
- ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.
- Турнир продлится до 18 декабря.
- Хозяева, катарцы, досрочно потеряли шансы на выход из группы.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «РБ Спорт»