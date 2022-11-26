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    «Ужас, очереди, грязь». Болельщик из Саратова недоволен организацией ЧМ-2022

    Любитель футбола из России (проживает в Москве и Саратове) Михаил Шичков поделился впечатлениями от организации ЧМ-2022. Он находится в Катаре.

    – На ваш взгляд, Катар хорошо справляется с функциями организатора?

    – Нет, Катар плохо справляется с некоторыми функциями. Например, размещение болельщиков – это тихий ужас. Везде очереди, грязь, полное несоответствие цены и качества. С транспортом у меня лично проблем нет: я везде езжу бесплатно, в том числе на метро. А размещение, за которое просят 200 долларов, никак не может столько стоить, потому что это ужас.

    • ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.
    • Турнир продлится до 18 декабря.
    • Хозяева, катарцы, досрочно потеряли шансы на выход из группы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +287

      Теркчанин 5 минут назад

      А где доки,фото? Голословно ничего нельзя утверждать.

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      Рейтинг: +28

      Хургада 40 минут назад

      Так говорит, будто в Саратове чище и снег вовремя убирают))))

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