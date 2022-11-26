«Ужас, очереди, грязь». Болельщик из Саратова недоволен организацией ЧМ-2022

Любитель футбола из России (проживает в Москве и Саратове) Михаил Шичков поделился впечатлениями от организации ЧМ-2022. Он находится в Катаре.

– На ваш взгляд, Катар хорошо справляется с функциями организатора?

– Нет, Катар плохо справляется с некоторыми функциями. Например, размещение болельщиков – это тихий ужас. Везде очереди, грязь, полное несоответствие цены и качества. С транспортом у меня лично проблем нет: я везде езжу бесплатно, в том числе на метро. А размещение, за которое просят 200 долларов, никак не может столько стоить, потому что это ужас.

ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

Турнир продлится до 18 декабря.

Хозяева, катарцы, досрочно потеряли шансы на выход из группы.

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