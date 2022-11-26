Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    FA: «ФИФА пригрозила неограниченными санкциями за повязки в поддержку ЛГБТ»

    Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем рассказал, что ФИФА грозила неограниченными санкциями, если во время ЧМ-2022 кто-то выйдет на поле с повязками в поддержку ЛГБТ.

    «Дисциплинарные санкции были неограниченными. Они приняли бы дисциплинарные меры против любого игрока, который надел бы повязку, в дополнение к желтой карточке.

    Однако в ФИФА ничего не уточнили; просто сказали, что примут санкции, и очевидно, что фактически была предусмотрена неограниченная ответственность», – приводит слова Буллингема телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на британское издание Manchester Evening News.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кейн: «Ничья с США – не конец света для Англии» 3
    «Будет много шума». Саутгейт – о преклонении колена игроков Англии в матче с США 7
    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Данией, Аргентина – с Мексикой, Польша встретится с Саудовской Аравией, Тунис – с Австралий 7
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11