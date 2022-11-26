FA: «ФИФА пригрозила неограниченными санкциями за повязки в поддержку ЛГБТ»

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем рассказал, что ФИФА грозила неограниченными санкциями, если во время ЧМ-2022 кто-то выйдет на поле с повязками в поддержку ЛГБТ.

«Дисциплинарные санкции были неограниченными. Они приняли бы дисциплинарные меры против любого игрока, который надел бы повязку, в дополнение к желтой карточке.

Однако в ФИФА ничего не уточнили; просто сказали, что примут санкции, и очевидно, что фактически была предусмотрена неограниченная ответственность», – приводит слова Буллингема телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на британское издание Manchester Evening News.

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