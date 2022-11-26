Надаль прокомментировал ситуацию с ЛГБТ-символикой на ЧМ-2022 в Катаре

Теннисист Рафаэль Надаль высказался о запретах на катарских стадионах во время чемпионата мира.

ФИФА не разрешила капитанам сборных использовать повязку One Love.

При этом со 2-го тура группового этапа ЧМ допускается демонстрация радужных флагов.

Турнир продлится до 18 декабря.

«Мы живем в глобальном мире, где у людей должно становиться все больше и больше прав. Каждый должен иметь право на свободное выражение чувств, если они не вредят другим.

Спорт – это место для высказываний, потому что его освещают в медиа по всему миру, но, помимо всего этого, для меня важно, чтобы целью турнира был футбол.

Решения, которые принимает или не принимает ФИФА, я могу считать хорошими или плохими, но в конечном итоге это правила, которые они хотят установить на своем турнире.

У остальных должно быть право свободно высказываться и выражать несогласие, как это уже происходит», – заявил Надаль.

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