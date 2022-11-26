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    Надаль прокомментировал ситуацию с ЛГБТ-символикой на ЧМ-2022 в Катаре

    Теннисист Рафаэль Надаль высказался о запретах на катарских стадионах во время чемпионата мира.

    • ФИФА не разрешила капитанам сборных использовать повязку One Love.
    • При этом со 2-го тура группового этапа ЧМ допускается демонстрация радужных флагов.
    • Турнир продлится до 18 декабря.

    «Мы живем в глобальном мире, где у людей должно становиться все больше и больше прав. Каждый должен иметь право на свободное выражение чувств, если они не вредят другим.

    Спорт – это место для высказываний, потому что его освещают в медиа по всему миру, но, помимо всего этого, для меня важно, чтобы целью турнира был футбол.

    Решения, которые принимает или не принимает ФИФА, я могу считать хорошими или плохими, но в конечном итоге это правила, которые они хотят установить на своем турнире.

    У остальных должно быть право свободно высказываться и выражать несогласие, как это уже происходит», – заявил Надаль.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2725

      nemolod 23 минуты назад

      Спорт-это прежде всего спорт,а все остальное- не пришей-пристебай!

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      Рейтинг: +7675

      Томик 32 минуты назад

      Да проведите уже чемпионат мира по лгбт и там хоть этими повязками обвешайтесь, хоть желто голубыми.

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      Рейтинг: +470

      Снег 58 минут назад

      Этот индеец с островов будет говорить< что спорт - место для высказываний... Возвращайся на свои Болеары и там организовывай Содом и Гоммору, бл..пе...ки вокруг и в спорте.

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      Рейтинг: +1038

      Сержтир 1 час назад

      Кто составляет главные новости на Бомбардире, для них эта тема так важна про лгбт, может хватит уже.

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      Рейтинг: +984

      Mirak92 1 час назад

      Хорошо.ты можешь быть тем ,кем хочешь.Поддерживпю.
      Но,мл,не орать на весь мир ,что ты п.и.д.р

      И специально для бомбардира.вы тоже п.и.д.о.р.а.с.ы.
      Реклама просто плювок всему контенту.просто руки вам тянуться набить е.б.а.л.о

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