Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Надаль прокомментировал ситуацию с ЛГБТ-символикой на ЧМ-2022 в Катаре

Надаль прокомментировал ситуацию с ЛГБТ-символикой на ЧМ-2022 в Катаре

26 ноября 2022, 15:47
13

Теннисист Рафаэль Надаль высказался о запретах на катарских стадионах во время чемпионата мира.

  • ФИФА не разрешила капитанам сборных использовать повязку One Love.
  • При этом со 2-го тура группового этапа ЧМ допускается демонстрация радужных флагов.
  • Турнир продлится до 18 декабря.

«Мы живем в глобальном мире, где у людей должно становиться все больше и больше прав. Каждый должен иметь право на свободное выражение чувств, если они не вредят другим.

Спорт – это место для высказываний, потому что его освещают в медиа по всему миру, но, помимо всего этого, для меня важно, чтобы целью турнира был футбол.

Решения, которые принимает или не принимает ФИФА, я могу считать хорошими или плохими, но в конечном итоге это правила, которые они хотят установить на своем турнире.

У остальных должно быть право свободно высказываться и выражать несогласие, как это уже происходит», – заявил Надаль.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением 2
Защитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси 1
Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало 5
Источник: Sport.es
Чемпионат мира
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1669468247
Хорошо.ты можешь быть тем ,кем хочешь.Поддерживпю. Но,мл,не орать на весь мир ,что ты п.и.д.р И специально для бомбардира.вы тоже п.и.д.о.р.а.с.ы. Реклама просто плювок всему контенту.просто руки вам тянуться набить е.б.а.л.о
Ответить
Сержтир
1669468268
Кто составляет главные новости на Бомбардире, для них эта тема так важна про лгбт, может хватит уже.
Ответить
Снег
1669469890
Этот индеец с островов будет говорить< что спорт - место для высказываний... Возвращайся на свои Болеары и там организовывай Содом и Гоммору, бл..пе...ки вокруг и в спорте.
Ответить
Томик
1669471489
Да проведите уже чемпионат мира по лгбт и там хоть этими повязками обвешайтесь, хоть желто голубыми.
Ответить
nemolod
1669472037
Спорт-это прежде всего спорт,а все остальное- не пришей-пристебай!
Ответить
Maxi_7
1669473599
"Каждый должен иметь право на свободное выражение чувств, ЕСЛИ ОНИ НЕ ВРЕДЯТ ДРУГИМ." - сам же и ответил на свои претензии. Есть множество стран, где данная идеология абсолютно неприемлема и оскорбительна. То, что ********** это нормально это не истина в последней инстанции, более того, нет ни одного авторитетного научного исследования, которое можно было бы повторить опытным путём, доказывавшего, что это врождённая особенность человека, а не психическое расстройство, или следствие человеческой распущенности, а если это распущенность, то это можно пропагандировать, делать модным и подсаживать на это других людей, особенно тех, у которых не получаются взаимоотношения с противоположным полом по тем или иным причинам, что в свою очередь опасно
Ответить
Maxi_7
1669474293
Что касается футбола как места для высказывания чего-то... футбол - это такая же работа, как и другие её разновидности, не более и не менее значимая и задача футболистов - развлекать толпу, хорошо в этот самый футбол играя, а не портить другим людям настроение, устраивая марши и демонстрации на поле. Представьте себе, что вы приходите посмотреть спектакль или в цирк и клоун вместо того чтобы смешить вас начинает плакать, рыдать и читать вам мораль о том, как кого-то где-то угнетают или притесняют... Бред? Абсурд? Так почему здесь это должно выглядеть иначе? Вне футбольного поля, пожалуйста, высказывай любую свою гражданскую позицию, если хочешь, сейчас огромные возможности для этого - твиттеры, инстаграмы, где у звёзд миллионы подписчико
Ответить
Garrincha58
1669476737
а сам то он кто этот Рафаэльчик
Ответить
Oldtrafford83
1669528333
Если у человека будет всё больше и больше прав, то миру точно настанет п.и.здец!!!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
3
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
9
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
2
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
9
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Все новости
Все новости
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+