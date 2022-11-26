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    Федун рассказал о прощальном ужине с игроками «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с футболистами и тренерами московской команды в неформальной обстановке.

    «Прощальный ужин? Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов.

    Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на мое приглашение», – сказал Федун.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7586

      BarStep 56 минут назад

      Долгие проводы — лишние слёзы...

      Сколько можно уже эти сопли на кулак размазывать

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