Федун рассказал о прощальном ужине с игроками «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с футболистами и тренерами московской команды в неформальной обстановке.

«Прощальный ужин? Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов.

Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на мое приглашение», – сказал Федун.

Федун руководил клубом 18 лет.

При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию