Федун рассказал о прощальном ужине с игроками «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун встретился с футболистами и тренерами московской команды в неформальной обстановке.
«Прощальный ужин? Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов.
Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на мое приглашение», – сказал Федун.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».
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Источник: «Спорт-Экспресс»