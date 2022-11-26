«Вернусь из Катара другим человеком. Если доживу». Журавель – о челлендже по посещению всех матчей ЧМ-2022

Корреспондент и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о ходе своего челленджа – он планирует посетить все игры ЧМ-2022.
- Как сообщалось, ранее в истории чемпионатов мира не было людей, которые посетили бы все матчи турнира.
«21-й матч.
Если уж о рекордах говорить, то, похоже, я перешагнул рубеж вообще доступных для посещения матчей ЧМ.
Нобель Арустамян, кажется, был на 18 играх в 2018 году. Знаю людей с 20 матчами чемпионата мира в Германии. но больше в больших странах просто физически невозможно было посетить.
И вот 21-й. Что сказать? Мне по-прежнему нравится смотреть футбол – ну то, что реально получается.
Похоже, я уеду отсюда другим человеком. Если доживу до отъезда», – написал Журавель.
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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля