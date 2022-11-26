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    «Вернусь из Катара другим человеком. Если доживу». Журавель – о челлендже по посещению всех матчей ЧМ-2022

    Корреспондент и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о ходе своего челленджа – он планирует посетить все игры ЧМ-2022.

    • Как сообщалось, ранее в истории чемпионатов мира не было людей, которые посетили бы все матчи турнира.

    «21-й матч.

    Если уж о рекордах говорить, то, похоже, я перешагнул рубеж вообще доступных для посещения матчей ЧМ.

    Нобель Арустамян, кажется, был на 18 играх в 2018 году. Знаю людей с 20 матчами чемпионата мира в Германии. но больше в больших странах просто физически невозможно было посетить.

    И вот 21-й. Что сказать? Мне по-прежнему нравится смотреть футбол – ну то, что реально получается.

    Похоже, я уеду отсюда другим человеком. Если доживу до отъезда», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14021

      playsh 10 минут назад

      Журавель,будь осторожен, в одно прекрасное утро с устатку не выпади из гнезда...
      Удачи.

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