«Вернусь из Катара другим человеком. Если доживу». Журавель – о челлендже по посещению всех матчей ЧМ-2022

Корреспондент и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о ходе своего челленджа – он планирует посетить все игры ЧМ-2022.

Как сообщалось, ранее в истории чемпионатов мира не было людей, которые посетили бы все матчи турнира.

«21-й матч.

Если уж о рекордах говорить, то, похоже, я перешагнул рубеж вообще доступных для посещения матчей ЧМ.

Нобель Арустамян, кажется, был на 18 играх в 2018 году. Знаю людей с 20 матчами чемпионата мира в Германии. но больше в больших странах просто физически невозможно было посетить.

И вот 21-й. Что сказать? Мне по-прежнему нравится смотреть футбол – ну то, что реально получается.

Похоже, я уеду отсюда другим человеком. Если доживу до отъезда», – написал Журавель.

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