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  • «Вернусь из Катара другим человеком. Если доживу». Журавель – о челлендже по посещению всех матчей ЧМ-2022

«Вернусь из Катара другим человеком. Если доживу». Журавель – о челлендже по посещению всех матчей ЧМ-2022

26 ноября 2022, 13:23
8

Корреспондент и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о ходе своего челленджа – он планирует посетить все игры ЧМ-2022.

  • Как сообщалось, ранее в истории чемпионатов мира не было людей, которые посетили бы все матчи турнира.

«21-й матч.

Если уж о рекордах говорить, то, похоже, я перешагнул рубеж вообще доступных для посещения матчей ЧМ.

Нобель Арустамян, кажется, был на 18 играх в 2018 году. Знаю людей с 20 матчами чемпионата мира в Германии. но больше в больших странах просто физически невозможно было посетить.

И вот 21-й. Что сказать? Мне по-прежнему нравится смотреть футбол – ну то, что реально получается.

Похоже, я уеду отсюда другим человеком. Если доживу до отъезда», – написал Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Plyash
1669458764
Журавель,будь осторожен, в одно прекрасное утро с устатку не выпади из гнезда... Удачи.
Ответить
MaxRnD
1669460317
Прощай ..
Ответить
jek718875
1669463948
Прощай дорогой,твои очки навсегда останутся в наших сердцах...
Ответить
NewLife
1669465032
Попробуй взять интервью у тренера Швейцарии Мурата Якина. Я просто ржу, когда вспоминаю твое интервью с ним, когда он был тренером Спартака)) Повесели нас опять.
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Эном айс
1669465085
Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
Ответить
Иван Петров 1986
1669465592
Сказал бы по-русски - всем бы понятно было. А вообще можешь там оставаться, никто и не заметит.
Ответить
jek718875
1669477061
Тимуша, возвращайся живым, мы все твои грехи простим
Ответить
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