Игнашевич: «Первая лига без VAR – просто Средневековье»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о введении VAR в Первой лиге.

Накануне «Балтика» в 20-м туре победила «Арсенал» (5:0). Это была 1-я встреча в Первой лиге с VAR.

«VAR сбивал ритм? Нам это было на руку, потому что мы выигрывали на протяжении всего матча. Что же касается самого VAR в целом, скажу, что это большой шаг. Честно: ФНЛ без VAR – просто Средневековье. Уровень очень сильно отличается от того, что мы видим по телевизору. Имею в виду восприятие судейства.

Много ли было матчей, где отсутствие VAR сказывалось на результате? И в этом, и в предыдущем сезоне. VAR очень справедлив. Любые споры, сомнительные моменты, которые мы не видим на поле, видны со стороны. А это, безусловно, добавляет справедливости в футболе», – сказал Игнашевич.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира