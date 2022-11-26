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    Игнашевич: «Первая лига без VAR – просто Средневековье»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о введении VAR в Первой лиге.

    «VAR сбивал ритм? Нам это было на руку, потому что мы выигрывали на протяжении всего матча. Что же касается самого VAR в целом, скажу, что это большой шаг. Честно: ФНЛ без VAR – просто Средневековье. Уровень очень сильно отличается от того, что мы видим по телевизору. Имею в виду восприятие судейства.

    Много ли было матчей, где отсутствие VAR сказывалось на результате? И в этом, и в предыдущем сезоне. VAR очень справедлив. Любые споры, сомнительные моменты, которые мы не видим на поле, видны со стороны. А это, безусловно, добавляет справедливости в футболе», – сказал Игнашевич.

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    Источник: телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»

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