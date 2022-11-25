Канчельскис: «Футбольный бог накажет сборную Германии за их клоунаду с протестами»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис не ждет успеха сборной Германии на чемпионате мира-2022.

«Футбольный бог накажет сборную Германии за их политическую клоунаду. Футболисты на чемпионате мира должны думать только о футболе. Если их головы занятыми этим шоу с радужными повязками, то ничего хорошего им ждать не стоит», — сказал Канчельскис.

Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Они закрыли рот рукой на командном фото.

Во 2-м туре ЧМ Германия сыграет с Испанией (27 ноября, 22:00 мск).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира