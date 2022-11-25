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    Канчельскис: «Футбольный бог накажет сборную Германии за их клоунаду с протестами»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис не ждет успеха сборной Германии на чемпионате мира-2022.

    «Футбольный бог накажет сборную Германии за их политическую клоунаду. Футболисты на чемпионате мира должны думать только о футболе. Если их головы занятыми этим шоу с радужными повязками, то ничего хорошего им ждать не стоит», — сказал Канчельскис.

    • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
    • Они закрыли рот рукой на командном фото.
    • Во 2-м туре ЧМ Германия сыграет с Испанией (27 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: Sport24

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