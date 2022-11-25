Ротенберг в 2019 году заблокировал назначение Бердыева на пост тренера «Сочи» («Р-Спорт»)

Курбан Бердыев мог возглавить «Сочи» еще три года назад.

В ноябре 2019-го после отставки Александра Точилина лидеры команды настаивали на приглашении Бердыева.

Назначение тренера заблокировал владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

Бизнесмен заблокировал приход Бердыева, поскольку ему не нравился стиль работы специалиста, подразумевающий участие в административных процессах.

Бердыев на этой неделе покинул иранский «Трактор».

Он объяснил свое решение моральным долгом в связи с потребностями российского футбола.

Ожидается, что 70-летний тренер возглавит «Сочи» вместо Вадима Гаранина.

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