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    Бердыев объяснил свое решение покинуть иранский «Трактор»

    Курбан Бердыев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Трактора».

    «Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола.

    Я должен вернуться в Россию», – сказал 70-летний специалист.

    • Бердыев работал в Иране с июня 2022 года.
    • Ожидается, что он возглавит «Сочи» вместо Вадима Гаранина.

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    Источник: сайт «Трактора»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1559

      jek718875 38 минут назад

      Из иранского Трактора в сочинский Автобус

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5217

      Дядя Серёжа 56 минут назад

      В Челябинский Трактор? У них есть потребность?

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