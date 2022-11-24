Бердыев объяснил свое решение покинуть иранский «Трактор»

Курбан Бердыев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Трактора».

«Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола.

Я должен вернуться в Россию», – сказал 70-летний специалист.

Бердыев работал в Иране с июня 2022 года.

Ожидается, что он возглавит «Сочи» вместо Вадима Гаранина.

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