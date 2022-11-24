Бердыев подал в отставку с поста тренера «Трактора». Он возглавит «Сочи»

Была нормальная команда, станет афтобус!
Иранский «Трактор» на странице в социальной сети сообщил, что главный тренер Курбан Бердыев подал в отставку. Она будет рассмотрена на совете директоров.
Летом Бердыев говорил, что у него есть договоренность с клубом: если он получает предложение из России, он уходит.
- Бердыев примет «Сочи».
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
- Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».
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