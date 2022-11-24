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    Бердыев подал в отставку с поста тренера «Трактора». Он возглавит «Сочи»

    Иранский «Трактор» на странице в социальной сети сообщил, что главный тренер Курбан Бердыев подал в отставку. Она будет рассмотрена на совете директоров.

    Летом Бердыев говорил, что у него есть договоренность с клубом: если он получает предложение из России, он уходит.

    • Бердыев примет «Сочи».
    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17451

      paracetamol 3 минуты назад

      Была нормальная команда, станет афтобус!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8336

      vladik12 9 минут назад

      Сочинский автобус выезжает из парка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24781

      bset 17 минут назад

      Мы скучали по бердыевскому автобусу

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