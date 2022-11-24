Бердыев подал в отставку с поста тренера «Трактора». Он возглавит «Сочи»

Иранский «Трактор» на странице в социальной сети сообщил, что главный тренер Курбан Бердыев подал в отставку. Она будет рассмотрена на совете директоров.

Летом Бердыев говорил, что у него есть договоренность с клубом: если он получает предложение из России, он уходит.

Бердыев примет «Сочи».

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

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