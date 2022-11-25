Юран подвел итоги 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о результатах стартового тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«В первом туре чемпионата мира, за исключением проигрыша Аргентины Саудовской Аравии, результаты были вполне предсказуемые.
Не сказал бы, что сборная Аргентины разочаровала, но удивила.
А так – всe вполне ожидаемо», – сказал Юран.
- Аргентина уступила Саудовской Аравии 1:2, ведя в счете к перерыву.
- Также в 1-м туре ЧМ Германия потерпела поражение от Японии (1:2).
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Источник: «Чемпионат»