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    Юран подвел итоги 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о результатах стартового тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    «В первом туре чемпионата мира, за исключением проигрыша Аргентины Саудовской Аравии, результаты были вполне предсказуемые.

    Не сказал бы, что сборная Аргентины разочаровала, но удивила.

    А так – всe вполне ожидаемо», – сказал Юран.

    • Аргентина уступила Саудовской Аравии 1:2, ведя в счете к перерыву.
    • Также в 1-м туре ЧМ Германия потерпела поражение от Японии (1:2).

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    Источник: «Чемпионат»

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