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    Владелец «Манчестер Юнайтед» прокомментировал уход Роналду из клуба

    Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался об уходе Криштиану Роналду.

    «МЮ» расторг контракт с португальцем после интервью, в котором форвард раскритиковал клуб.

    «Роналду – великий игрок «Манчестер Юнайтед». Ценю все, что он сделал для клуба. Желаю ему удачи в будущем», – сказал Глейзер.

    • Ранее сообщалось, что Роналду отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».
    • Глейзеры хотят продать клуб за 7 миллиардов евро.

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    Источник: Sky Sports

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