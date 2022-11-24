Владелец «Манчестер Юнайтед» прокомментировал уход Роналду из клуба

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался об уходе Криштиану Роналду.
«МЮ» расторг контракт с португальцем после интервью, в котором форвард раскритиковал клуб.
«Роналду – великий игрок «Манчестер Юнайтед». Ценю все, что он сделал для клуба. Желаю ему удачи в будущем», – сказал Глейзер.
- Ранее сообщалось, что Роналду отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».
- Глейзеры хотят продать клуб за 7 миллиардов евро.
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Источник: Sky Sports