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    Игрок сборной Хорватии Ловрен сравнил ЧМ-2018 в России с ЧМ-2022 в Катаре

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен дал понять, что чемпионат мира в России ему понравился больше, чем ЧМ-2022.

    «Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» – сказал Ловрен.

    • ЧМ-2022 проходит в Катаре. Он будет длиться до 18 декабря.
    • На ЧМ-2018 Хорватия дошла до финала, где уступила Франции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5221

      Дядя Серёжа 2 минуты назад

      «Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» – сказал Ловрен.
      ...это называется Дал понять?...

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