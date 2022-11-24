Игрок сборной Хорватии Ловрен сравнил ЧМ-2018 в России с ЧМ-2022 в Катаре

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен дал понять, что чемпионат мира в России ему понравился больше, чем ЧМ-2022.

«Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» – сказал Ловрен.

ЧМ-2022 проходит в Катаре. Он будет длиться до 18 декабря.

На ЧМ-2018 Хорватия дошла до финала, где уступила Франции.

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Расписание матчей чемпионата мира на 24 ноября

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