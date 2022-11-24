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    Стало известно, кто планирует купить «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» выставлен на продажу.

    Известен претендент на покупку клуба. Это британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

    • Рэтклифф, входящий в список богатейших людей Великобритании, в 1-м полугодии пытался купить «Челси».
    • Владельцы «МЮ» Глейзеры хотят выручить от продажи 7 миллиардов евро.
    • Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      russkiisergei 10 минут назад

      Роналду уволил Глейзеров!!!

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