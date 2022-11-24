Стало известно, кто планирует купить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выставлен на продажу.
Известен претендент на покупку клуба. Это британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.
- Рэтклифф, входящий в список богатейших людей Великобритании, в 1-м полугодии пытался купить «Челси».
- Владельцы «МЮ» Глейзеры хотят выручить от продажи 7 миллиардов евро.
- Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.
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Источник: The Telegraph