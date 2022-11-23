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    Жиру – самый возрастной игрок и автор гола в истории сборной Франции на ЧМ

    Сборная Франции разгромила Австралию (4:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Нападающий Оливье Жиру сделал дубль. Он стал самым возрастным игроком (36 лет и 53 дня) и самым возрастным автором гола в истории Франции на чемпионате мира.

    • Жиру догнал Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.
    • На счету у обоих футболистов по 51 голу.

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    Источник: Opta

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