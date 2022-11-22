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    Месси – 5-й игрок, забивший на 4 чемпионатах мира

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

    Он реализовал пенальти на десятой минуте.

    Месси забил на четвертом чемпионате мира в карьере. До него подобное удавалось только четырем игрокам.

    Аргентинский нападающий повторил достижение Пеле (Бразилия), Уве Зеелера, Мирослава Клозе (оба – Германия) и Криштиану Роналду (Португалия).

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    Источник: Mister Chip

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24751

      bset 4 минуты назад

      Опять с пенальти. А с игры забивают саудиты.

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