Месси – 5-й игрок, забивший на 4 чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

Он реализовал пенальти на десятой минуте.

Месси забил на четвертом чемпионате мира в карьере. До него подобное удавалось только четырем игрокам.

Аргентинский нападающий повторил достижение Пеле (Бразилия), Уве Зеелера, Мирослава Клозе (оба – Германия) и Криштиану Роналду (Португалия).

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