Месси установил рекорд сборной Аргентины на ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

Он реализовал пенальти на десятой минуте.

Форвард «ПСЖ» забил на четвертом чемпионате мира. До этого он отличался на турнирах 2006, 2014 и 2018 годов.

Это новый рекорд аргентинской сборной. На трех ЧМ забивали Диего Марадона и Габриэль Батистута.

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Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

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