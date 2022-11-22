«Я нахожусь в пустыне, а за мной все равно следят». Датский журналист пожаловался на преследование полиции Катара

Датский журналист Йон Паг пожаловался на преследование полиции Катара из-за съемки репортажа в капитанской повязке OneLove.

«Стыдно за все эти ограничения. Я стою перед гостиницей футболистов и надеваю повязку. Через пять минут приезжает полиция, хватает меня и говорит, чтобы я снял повязку. Они сказали, что такая повязка на руке запрещена. Я шокирован.

Я нахожусь в пустыне в 30 километрах от Дохи, где нет ничего, кроме гостиницы и шоссе. Но за мной как за иностранным журналистом все равно следят полицейские Катара. Это говорит о напряжeнной ситуации здесь.

Я сказал им, что не собираюсь снимать повязку», – цитирует Пага TV2 Sport.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.

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