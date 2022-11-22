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    «Я нахожусь в пустыне, а за мной все равно следят». Датский журналист пожаловался на преследование полиции Катара

    Датский журналист Йон Паг пожаловался на преследование полиции Катара из-за съемки репортажа в капитанской повязке OneLove.

    «Стыдно за все эти ограничения. Я стою перед гостиницей футболистов и надеваю повязку. Через пять минут приезжает полиция, хватает меня и говорит, чтобы я снял повязку. Они сказали, что такая повязка на руке запрещена. Я шокирован.

    Я нахожусь в пустыне в 30 километрах от Дохи, где нет ничего, кроме гостиницы и шоссе. Но за мной как за иностранным журналистом все равно следят полицейские Катара. Это говорит о напряжeнной ситуации здесь.

    Я сказал им, что не собираюсь снимать повязку», – цитирует Пага TV2 Sport.

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    Источник: TV2 Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5526

      Enter2006 2 минуты назад

      Чем ты шокирован? Что люди 3,14дорасню не хотят рекламировать? Моя бы воля я бы тебя на месяцок закрыл бы в СИЗО.

      0
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      Рейтинг: +1391

      moskowcity-petrv 20 минут назад

      Петушатине не живётся спокойно,обязательно надо провокационные акции устраивать и заявлять о себе

      3
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      Рейтинг: +12179

      Алексей З 24 минуты назад

      Да ладно , что уж теперь, месячишко потерпите.
      Привет Платини и Блатеру.

      2
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      Рейтинг: +5526

      Enter2006 > Алексей З 3 минуты назад

      Уже ясно что ты ЛГБТшник, раскрылась твоя гейская натура.

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