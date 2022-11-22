«Я нахожусь в пустыне, а за мной все равно следят». Датский журналист пожаловался на преследование полиции Катара

Чем ты шокирован? Что люди 3,14дорасню не хотят рекламировать? Моя бы воля я бы тебя на месяцок закрыл бы в СИЗО.
Датский журналист Йон Паг пожаловался на преследование полиции Катара из-за съемки репортажа в капитанской повязке OneLove.
«Стыдно за все эти ограничения. Я стою перед гостиницей футболистов и надеваю повязку. Через пять минут приезжает полиция, хватает меня и говорит, чтобы я снял повязку. Они сказали, что такая повязка на руке запрещена. Я шокирован.
Я нахожусь в пустыне в 30 километрах от Дохи, где нет ничего, кроме гостиницы и шоссе. Но за мной как за иностранным журналистом все равно следят полицейские Катара. Это говорит о напряжeнной ситуации здесь.
Я сказал им, что не собираюсь снимать повязку», – цитирует Пага TV2 Sport.
- Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.
- ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.
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