Роналду выделил 5 главных фаворитов ЧМ-2022. Он не назвал Португалию

Нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о фаворитах ЧМ-2022.

«Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия — команды, у которых больше всего шансов на победу. Они выглядят лучше всех, в том числе и для болельщиков.

Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны заявить о себе», – сказал Роналду.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

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