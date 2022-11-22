Роналду выделил 5 главных фаворитов ЧМ-2022. Он не назвал Португалию

Нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о фаворитах ЧМ-2022.
«Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия — команды, у которых больше всего шансов на победу. Они выглядят лучше всех, в том числе и для болельщиков.
Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны заявить о себе», – сказал Роналду.
- ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
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Источник: Marca