ФИФА при подготовке ЧМ-2022 заработала больше денег, чем на ЧМ-2018

При подготовке ЧМ-2022 ФИФА заработала 7,5 миллиарда долларов. Это доходы от заключения спонсорских и иных сделок, пишет Sport24 со ссылкой на АР.

На ЧМ-2018 ФИФА заработала на 1 миллиард меньше.

Планируется, что на ЧМ-2026 доход ФИФА вырастет до 10 миллиардов.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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