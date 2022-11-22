ФИФА при подготовке ЧМ-2022 заработала больше денег, чем на ЧМ-2018

При подготовке ЧМ-2022 ФИФА заработала 7,5 миллиарда долларов. Это доходы от заключения спонсорских и иных сделок, пишет Sport24 со ссылкой на АР.
На ЧМ-2018 ФИФА заработала на 1 миллиард меньше.
Планируется, что на ЧМ-2026 доход ФИФА вырастет до 10 миллиардов.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
- Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.
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Источник: телеграм-канал Sport24