Роналду: «Не спрашивайте меня об «МЮ». Мое дело закрыто»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду призвал не задавать ему вопросов на тему клуба.

«Я воспользуюсь случаем закончить: не спрашивайте меня о ситуации в «МЮ». Не нужно больше говорить обо мне. Мое дело закрыто», – цитирует Роналду телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на португальскую газету Record.

Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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