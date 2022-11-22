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    Роналду: «Не спрашивайте меня об «МЮ». Мое дело закрыто»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду призвал не задавать ему вопросов на тему клуба.

    «Я воспользуюсь случаем закончить: не спрашивайте меня о ситуации в «МЮ». Не нужно больше говорить обо мне. Мое дело закрыто», – цитирует Роналду телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на португальскую газету Record.

    • Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Вероятно, стороны расторгнут контракт, рассчитанный до лета.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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