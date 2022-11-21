«Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту». Месси – о ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался в преддверии старта своей команды на ЧМ-2022.

Во вторник аргентинцы сыграют с Саудовской Аравией.

Начало – в 13:00 мск.

– Это, вероятно, мой последний чемпионат мира. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту.

– Какие уроки извлекли из предыдущих – не очень успешных – стартовых матчей ЧМ для Аргентины?

– Надо делать то, что мы делаем обычно. Мы чувствуем себя хорошо, ждем сложной игры, потому что это открытие чемпионата мира.

Надо бороться с этими нервами и тревожностью. Просто стараться играть в футбол с самого начала и до конца матча.

– Во всем мире хотят, чтобы вы выиграли чемпионат мира.

– Да. Это здорово, что так много фанатов поддерживает нас и хочет победы. Я очень благодарен за все, что слышал во время карьеры. Эти слова делают меня счастливее.

– Весь арабский мир любит Месси. Но весь арабский мир будет за Саудовскую Аравию.

– Я счастлив и чувствую любовь по всему миру. Но каждая сборная – лучшая для своей родной страны.

Мы постараемся победить и взять три очка.

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